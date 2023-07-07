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20:24, 7 июля 2023Забота о себе

Названы самые опасные для здоровья диеты

Диетолог Холмс назвала кетодиету одной из самых опасных для здоровья систем похудения

Фото: Unsplash

Клинический диетолог Ли Холмс перечислила семь самых опасных для здоровья диет. К ним, по ее словам, относится и популярная кетодиета, пишет издание Daily Mail.

Холмс назвала кетодиету одной из самых опасных систем похудения, поскольку при ней «демонизируется» целая группа продуктов питания. Люди, следующие кетодиете, резко сокращают употребление углеводов и включают в рацион больше жиров, чтобы ускорить кетоз — процесс получения энергии из жиров, а не из углеводов.

Углеводы — не враг. Их, как и все остальное, следует употреблять в умеренных количествах, не говоря уже о том, что, отказываясь от углеводов, мы теряем многие питательные вещества, необходимые для поддержания работы кишечника и иммунной системы

Ли Холмс диетолог

Специалистка рекомендовала с осторожностью относиться и к диете Аткинса, основанной на том же принципе, что и кетодиета.

Также к опасным Холмс отнесла все системы питания с экстремально низкой калорийностью, например диету 5:2. По ее словам, строгое ограничение калорий для быстрого похудения может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Употребление менее тысячи килокалорий в день может спровоцировать замедление обмена веществ, привести к недостатку жизненно важных питательных веществ, потере мышечной массы и хронической усталости.

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В списке Холмс упоминается и диета на капустном супе, а также питьевые детокс-диеты и диета на детском питании. Все они неспособны дать организму достаточное количество витаминов и микроэлементов, указала эксперт.

Ранее диетолог Полин Кокс предложила диету для облегчения симптомов ПМС и болей при менструации. Она предложила способствующую оздоровлению печени систему питания, которая выводит ненужные вещества из организма, а также снабжает кишечник и желудок полезными бактериями.

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    Наталья Обрядина
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