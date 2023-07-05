Диетолог предложила диету для облегчения симптомов ПМС и болей при менструации

Диетолог Кокс посоветовала устранить гормональный дисбаланс для облегчения симптомов ПМС

Правильная диета помогает сбалансировать уровень гормонов в организме женщины и способствует облегчению симптомов ПМС и боли при менструации, уверена диетолог Полин Кокс. Ее советы по питанию приводит Daily Mail.

Кокс рассказала, что главной причиной дискомфорта во время месячных является дисбаланс между эстрогеном и прогестероном. По ее словам, прогестерон держит эстроген под контролем. Когда его не хватает, уровень эстрогена растет, и женщина чувствует неприятные симптомы. Чтобы устранить гормональный дисбаланс, Кокс посоветовала следить за здоровьем печени, которая выводит ненужные вещества из организма, а также снабжать кишечник и желудок полезными бактериями.

Чтобы полезные бактерии попали в кишечник, попробуйте включить в свой ежедневный рацион ферментированные продукты, такие как маринованные овощи, кефир, чайный гриб или натуральный йогурт Полин Кокс диетолог

Специалистка напомнила о необходимости избегать сладкого и продуктов, которые подвергались сложной обработке. По ее словам, они увеличивают риск развития воспалений и провоцируют выработку кортизола, который лишает организм прогестерона. Кроме того, Кокс рекомендовала при стрессе пить добавки с содержанием магния, поскольку его недостаток приводит к бессоннице и усталости.

Ранее акушер-гинеколог Мария Селихова назвала единственный способ избавиться от боли в спине во время менструации. По ее мнению, облегчить симптомы может только прием спазмолитиков.