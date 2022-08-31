Врач назвала единственный способ избавиться от боли в спине во время менструации

Гинеколог Селихова посоветовала при боли в спине во время менструации пить спазмолитики

Во время менструации у многих женщин появляется боль в спине, в районе поясницы из-за активного сокращения матки, рассказала акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Врач назвала «Ленте.ру» единственный способ избавиться от продолжительной и изнуряющей боли.

Во время критических дней матка активно сокращается, чтобы освободиться от отторгнувшейся слизистой оболочки — эндометрия. У некоторых женщин этот процесс может быть более резко выраженным, из-за чего возникают боли в расположенных рядом пояснице и кишечнике. Также возможны послабление стула и диарея, перечислила неприятные симптомы акушер-гинеколог.

Врач посоветовала при необходимости пить спазмолитики. По ее словам, это единственный способ избавиться от боли.

Для лечения менструальных болей используются спазмолитики — средства, которые расслабляют матку, и препараты из группы нестероидных противовоспалительных. Они оказывают спазмолитический, противовоспалительный и иммуномодулирующий эффект Мария Селихова Акушер-гинеколог

Гинеколог напомнила, что к спазмолитикам относят препараты «Но-шпа», «Папаверин», «Спазган», «Спазмалгон», «Баралгин», а к группе нестероидных противовоспалительных — «Кетонал», «Ибупрофен», «Вольтарен» в свечах, таблетках и инъекциях.

Редакция «Ленты.ру» напоминает, что медицинские препараты надо принимать только после консультации с врачом и не нарушать дозировки.

Ранее врач Мария Селихова объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией. Она отметила, что во время ПМС женщины сильно потеют из-за всплеска гормонов.