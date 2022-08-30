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Врач объяснила причину обильного потоотделения перед менструацией

Гинеколог Мария Селихова: во время ПМС женщины сильно потеют из-за всплеска гормонов

Фото: Hans Reniers / Unsplash

Во время предменструального синдрома (ПМС) почти каждая третья женщина сильно потеет и переживает из-за этого, рассказала акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. В беседе с «Лентой.ру» она объяснила причину возникновения неприятных ощущений перед менструацией.

Обильное потоотделение возникает из-за всплеска гормонов стресса: адреналина, кортизола, пролактина, тестостерона, а возбуждение нервной системы влияет на центр терморегуляции. При этом не все женщины страдают от этого симптома, успокоила специалист.

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«Повышенная потливость беспокоит 35-40 процентов женщин, в основном в возрасте 17-19 и 38-40 лет, когда происходят гормональные перестройки», — уточнила Селихова.

Справиться с повышенным потоотделением помогут занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, плавание в бассейне, рассказала гинеколог. Все эти процедуры нормализуют тонус мускулатуры, баланс парасимпатической и симпатической нервной системы и общее состояние здоровья.

Ранее Селихова назвала безопасную альтернативу подорожавшим почти в два раза прокладкам.

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Вера Владзиевская
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