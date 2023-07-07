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06:06, 7 июля 2023Россия

Российский полковник объяснил опасность прикосновения к сбитым дронам ВСУ

Полковник Кнутов: дроны ВСУ могут быть запрограммированы на самоуничтожение

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) нельзя трогать, поскольку они могут взрываться при прикосновении к ним. Об этом сообщил в разговоре с Ura.ru директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.

Он уточнил, что украинские военные стали устанавливать в беспилотники коптерного типа гироскоп и закладывать взрывчатку. «Стоит взять этот беспилотник, покрутить, повертеть, тут же сработает гироскоп, пойдет соответствующий разряд и произойдет подрыв в руках», — предупредил эксперт. Кнутов отметил, что при обнаружении сбитых беспилотных летательных объектов (БПЛА) следует незамедлительно обратиться в спецслужбы.

Кроме того, дроны могут быть запрограммированы на самоуничтожение, добавил полковник. Он отметил, что самоликвидация может устанавливаться на определенное время.

Ранее российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов рассказал россиянам, что в случаях наблюдения БПЛА необходимо проявлять бдительность. Он также добавил, что не стоит снимать падающие беспилотники — лучше побеспокоиться о возможном укрытии.

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    Марина Совина
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