Американская рок-группа Eagles объявила о прощальном турне и завершении карьеры

Американская рок-группа Eagles, известная по хиту Hotel California, объявила о прощальном турне и завершении карьеры. Об этом коллектив сообщил на своем официальном сайте.

«Наш долгий путь продлился гораздо дольше, чем кто-либо из нас когда-либо мечтал. Но всему свое время, и пришло время замкнуть круг», — написали участники Eagles.

Они подчеркнули, что гастроли находятся на стадии планирования. Тур получит название The Long Goodbye. Как заявили музыканты, они желают дать всем своим поклонникам возможность увидеть и услышать их шоу в этом последнем турне.

Известно, что Eagles в этом году отмечают 52-летие с момента основания. Они распадались в 1980 году, но в 1994 году артисты вновь начали работать вместе. На счету рок-группы более 65 миллионов проданных копий альбомов. В 2019 году журнал Forbes назвал Eagles одним из самых высокооплачиваемых коллективов в истории. Также у них есть множество наград, среди которых статуэтка «Грэмми» в номинации «Запись года», полученная в 1978 году за их главный хит Hotel California.

Ранее британский музыкант Элтон Джон сыграл последний концерт на родине, а местом для прощального домашнего концерта стал фестиваль Гластонбери. Выступление прошло в воскресенье, 25 июня. Певцу предоставили самую престижную из многочисленных площадок фестиваля — Pyramid Stage.