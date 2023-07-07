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19:25, 7 июля 2023Наука и техника

Обнаружена вызвавшая образование космической спирали планета-гигант

Nature Astronomy: планета-гигант вызвала спиральные рукава в диске вокруг звезды

Фото: D. Steele / Large Binocular Telescope Observatory

Ученые Университета штата Аризона сообщили об обнаружении гигантской экзопланеты MWC 758c, которая вызвала появление спиральных рукавов в протопланетном диске вокруг родительской звезды. Результаты наблюдения опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Родительская звезда, вокруг которой вращается MWC 758c, располагается в 500 световых лет от Земли, а ее возраст составляет всего 3,5 миллиона лет (для сравнения возраст Солнца достигает 4,6 миллиарда лет). Эта система все еще имеет протопланетный диск, поскольку на полное формирование планет, спутников, астероидов и комет обычно уходит 10 миллионов лет. Спиральные рукава в диске были обнаружены еще в 2013 году, и теоретическое моделирование показало, что причиной их появления должна являться гигантская планета.

Наблюдения проводились с помощью Большого бинокулярного телескопа, который обладает наивысшим разрешением среди всех оптических телескопов в мире. Этот инструмент имеет камеру LMIRCam, работающую в среднем инфракрасном диапазоне и достаточно чувствительную, чтобы уловить свет от тусклых красноватых планет. Несмотря на то что масса планеты MWC 758c составляет две массы Юпитера, газовый гигант является самой «красной» планетой из всех когда-либо открытых, что объясняет, почему она оставалась невидимой для других телескопов.

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MWC 758c удалена от родительской звезды на примерно сто астрономических единиц. Ученые предполагают, что цвет планеты объясняется либо тем, что она имеет неожиданно низкую эффективную температуру (около 500-600 кельвинов), либо она окружена космическим облаком пыли, которая поглощает электромагнитные волны голубой области спектра. В последнем случае MWC 758c все еще находится на стадии формирования, и может происходить процесс образования системы спутников.

Открытие MWC 758c свидетельствует о том, что спиральные рукава в протопланетных дисках могут быть вызваны холодными планетами-гигантами или планетами, чье оптическое излучение сильно ослаблено. MWC 758c также выделяется как одна из самых молодых известных планет-гигантов, а также как одна из самых холодных или наиболее затемненная. Кроме того, MWC 758c является одной из первых планет, наблюдаемых в системе, содержащей протопланетный диск.

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    Александр Еникеев
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