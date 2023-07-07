Россию лишили права участия в Совете ФАО ООН

Постпред Васильев заявил, что Россия не прошла в Совет ФАО ООН на новый срок

Россию лишили права участия в Совете Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО ООН). Об этом сообщил постпред РФ при ФАО и других международных организациях в Риме Виктор Васильев, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва не прошла на новый срок в Совет ФАО — управляющего органа между сессиями Конференции организации. По его словам, это решение было принято по итогам голосования на 43-й сессии, которое инициировали западные страны. Он отметил, что целью государств было помешать России войти в совет.

«Мы не сможем быть членами Совета, как предполагалось по ротации с 2024 года, однако на следующей Конференции в 2025 году заявим свою кандидатуру на выборах», — уточнил Васильев. Он отметил, что Россия потеряла возможность влиять на решения по практической работе ФАО.

При этом постпред отметил, что Западу не удалось добиться приостановки участия России в ФАО. Он подчеркнул, что Москва остается полноправным членом организации, а русский язык — одним из ее официальных языков.