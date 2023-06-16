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14:40, 16 июня 2023Мир

В ООН признали победу России над голодомором

Сельскохозяйственной организации ООН заявили о преодолении Россией проблемы голода

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

России удалось преодолеть историческую проблему голода. С таким заявлением выступил директор московского отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), трансляция которой доступна на сайте РИА Новости.

«Российская история — голод преодолен. Навсегда и исторически это огромное достижение. Россия — страна сытая», — сказал Кобяков на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его данным, в России на данный момент голодает порядка 400 тысяч человек, что составляет менее трети процента от почти 150-миллионного населения страны. Директор московского отделения Сельскохозяйственной организации ООН отметил, что забота о голодающих — ответственность любого государства, с которой Россия успешно справилась.

Ранее Кобяков спрогнозировал уровень голода в мире в 2023 году и заявил о соответствующей угрозе для 27 миллионов человек. По его словам, в первую очередь с ней столкнутся на африканском континенте. Специалист отметил, что мир находится в состоянии структурного продовольственного кризиса, «острота которого пока не снижается».

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