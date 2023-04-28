В ФАО спрогнозировали уровень голода в мире в 2023 году

Представитель ФАО Кобяков заявил об угрозе голода для 27 миллионов человек в 2023 году

Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков спрогнозировал, каким станет уровень голода в мире в 2023 году. Об этом он высказался в беседе с изданием «Известия».

Кобяков спрогнозировал уровень голода в мире в 2023 году и заявил о соответствующей угрозе для 27 миллионов человек. По его словам, в первую очередь с ней столкнутся на африканском континенте.

«Это уже зона голода и кризиса. А порядка 970 тыс. человек в 2023-м буквально окажутся на грани голодной смерти», — отметил представитель ФАО.

Специалист добавил, что имеет в виду Южный Судан и Республику Судан, а также ряд регионов Эфиопии, Сомали и Демократической Республики Конго. Острая ситуация сохраняется в Афганистане и Йемене — по его словам, проблема в этих «горячих точках голода» приобретает хронический характер. Скобяков отметил, что мир находится в состоянии структурного продовольственного кризиса, «острота которого пока не снижается».

В том же интервью Кобяков оценил вероятность продления зерновой сделки. Он выразил надежду, что действие документа продолжится после 18 мая.