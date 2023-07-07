На фестивале Original+Doc показали сериал об истории российских компьютерных игр

На фестивале Original+Doc показали документальный сериал «История российских компьютерных игр». Об этом сообщается в Telegram-канале Института развития интернета.

Проект рассказывает о том, как создавались отечественные игры, ставшие международными хитами. Соавтор идеи и продюсер Дмитрий Крайнов отметил, что уникальность проекта заключается в том, что создателям удалось собрать всех тех людей, которые стояли у истоков геймдева.

«Истории, рассказанные в этом сериале, истории наших героев говорят о том, что нет ничего невозможного и важно верить в свои идеи, действовать и добиваться успеха», — сказал Крайнов.

Фестиваль Original+ Doc проходит в Парке Горького с 6 по 9 июля. Конкурсная программа состоит из восьми кинокартин. Фестиваль открыл фильм «Как я стал ребенком», который рассказывает про Фонд Константина Хабенского. Режиссером киноленты выступила Людмила Снигирева.