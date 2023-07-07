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02:24, 7 июля 2023Мир

Во Франции назвали главную причину беспорядков в стране

Экс-глава внешней разведки Франции Брошан: беспорядки начались из-за массовой миграции

Фото: Nacho Doce / Reuters

Массовые протесты и уличные беспорядки во Франции начались в результате массовой миграции. Такую точку зрения высказал бывший начальник Главного управления внешней разведки страны (DGSE) Пьер Брошан в интервью Le Figaro.

Главная проблема, по его мнению, кроется в «доминирующей идеологии, оправдывавшей и прославлявшей массовую миграцию», которую французские власти продвигали в течение полувека. Брошан подчеркнул, что произошедшее нельзя считать «гражданской войной», поскольку не было вооруженного противостояния организованных групп.

Кроме того, добавил он, в протестах участвовали не только французы, но и иностранцы. «С одной стороны, достаточно много иностранцев участвовало в этих событиях, с другой, я считаю, что обладатели двойного гражданства и граждане, которые нападают на представительства Франции, исключают себя из национального сообщества», — отметил экс-глава внешней разведки.

Ранее протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений в ходе беспорядков, начавшихся после убийства полицейским 17-летнего подростка. Уточнялось, что 60 заведений были сильно повреждены, а 10 были частично или полностью разрушены.

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    Марина Совина
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