Министр образования Франции Ндиайе: протестующие разгромили более 240 учебных заведений

Протестующие во Франции разгромили более 240 учебных заведений в ходе беспорядков после убийства полицейским 17-летнего подростка в Нантере. Об этом заявил министр образования республики Пап Ндиайе, передает РИА Новости.

Глава ведомства рассказал, что 60 заведений получили серьезный ущерб, а 10 были частично или полностью разрушены. По его словам, такая ситуация ставит под угрозу стабильный прием учеников на этой неделе и ставит под вопрос начало учебного года.

По данным Le Figaro, в ночь с 3 на 4 июля полиция задержала на массовых акциях 72 человека, в том числе 24 — в парижском регионе. За ночь демонстранты подожгли 159 машин.

Ранее The Guardian писало, что во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов. Издание сообщило, что 2 июля полиция арестовала лишь 49 человек, хотя 1 июля произвели более 700 арестов, а 30 июня — 1300.