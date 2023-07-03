Массовые беспорядки во Франции не утихают шестой день. Почему протесты угрожают всему Европейскому союзу?

«Лента.ру»: массовые беспорядки могут перекинуться из Франции на другие страны ЕС

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни опасается, что беспорядки и массовые протесты, которые продолжаются уже шестой день во Франции, могут распространиться на другие страны Европы, и призывает этого не допустить. Об этом сообщает РИА Новости.

Антонио Таяни призвал не допустить распространения беспорядков «как масляного пятна» на Бельгию и Швейцарию, где, впрочем, уже произошли столкновения с полицией: демонстранты вдохновились событиями во Франции. Кроме того, протесты начались на карибских территориях Франции.

Дипломат добавил, что зачинщиков погромов «следует изолировать». По его мнению, в этих протестах есть даже элемент манипуляции.

Кажется, за минувшие сутки ситуация улучшилась. Бабушка убитого мальчика призвала к спокойствию Антонио Таяни министр иностранных дел и вице-премьер-министр Италии

Полиция застрелила подростка, когда он пытался скрыться на машине

Беспорядки во Франции начались после того, как стало известно о гибели 17-летнего подростка Наэля М. (его полное имя не уточняется), который был застрелен полицией. Юноша погиб утром 27 июня. По версии прокуратуры, двое полицейских на мотоциклах заметили двигавшийся с большой скоростью по выделенной автобусной полосе Mercedes-Benz. Они решили проверить документы водителя, когда зажегся красный сигнал светофора, но тот не остановился.

Полиция начала преследовать машину; когда та остановилась, один из офицеров навел на водителя пистолет, а второй попытался заставить его выйти из автомобиля. Вместо этого Наэль нажал на газ, полицейский выстрелил и попал ему в грудь, а машина, проехав десять метров, врезалась в рекламную мачту. Скорая прибыла на место инцидента, но подросток умер.

Вскоре оказалось, что погибший — простой разносчик пиццы, игрок-любитель в регби и сын матери-одиночки. Поступок офицеров оправдывали нежеланием водителя подчиниться: как говорил председатель правой партии «Республиканцы» Эрик Сиотти, подобные ситуации происходят в стране чуть ли не каждые полчаса — причем часто не обходится без раненых стражей правопорядка.

Однако сразу после произошедшего в сети появилось снятое очевидцем видео, из которого следует, что ни одному, ни другому полицейскому не угрожала прямая опасность

Правоохранители находились на обочине слева от автомобиля, который едва ли мог их задеть. Между тем из составленного патрулем по горячим следам рапорта следовало, что водитель пытался задавить полицейских, а те лишь защищались.

Похороны 17-летнего подростка прошли 1 июля в Нантере. Позднее бабушка убитого призвала погромщиков прекратить насилие. Она также заявила, что выступает против нападений на полицейских, и добавила, что последнее слово будет за правосудием.

Первые участники протестов получили реальные сроки

Уже в ночь на 28 июня в Нантере начались массовые протесты — их назвали «Белым маршем за Наэля», протестующие выкрикивали лозунги «Справедливость для Наэля!», шествия в первую ночь прошли достаточно мирно. Однако уже 29 июня начались погромы: по предварительным данным префектуры полиции, тогда были задержаны восемь человек, обвиняемые в городском насилии. В частности, в одном только Гренобле трое человек были осуждены на сроки от трех до четырех месяцев лишения свободы за попытки грабежей в ходе уличных беспорядков.

Протестующие поджигали здания и автомобили, швыряли в полицейских камни, массово грабили магазины — они разбили более 200 супермаркетов и 10 торговых центров

Наиболее серьезной атаке за последние дни подвергся мэр парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз. В ночь на воскресенье, 2 июля, неизвестные сперва попытались протаранить дом, где находилась его семья, а после поджечь его при помощи фейерверков. Жена и один из двух детей мэра получили травмы. Супруга была госпитализирована.

3,2 тысячи человек задержаны в результате протестов

Эммануэль Макрон созывал экстренные совещания

Президент Франции Эммануэль Макрон из-за беспорядков уже на прошлой неделе экстренно покинул саммит Европейского союза в Брюсселе. Позднее политик также отменил официальный визит в Германию.

К вечеру 2 июля он собрал уже третье за последние дни экстренное совещание в связи с беспорядками — к тому моменту они охватили Париж, Марсель, Лион, Страсбург и другие города.

На последнем экстренном совещании власти решили развернуть бронетехнику жандармерии и мобилизовать 40 тысяч полицейских

Эммануэль Макрон также сообщил, что треть задержанных были «юными или очень юными». Политик убежден, что их родители несут ответственность за то, чтобы дети оставались дома, и что «государство не должно действовать вместо них». Также президент считает, что свою роль в разрастании протестного движения сыграли социальные сети.

Интернет-платформы и социальные сети играют важную роль в событиях последних дней. Мы видим, как в различных мессенджерах организуются акции насильственного характера Эммануэль Макрон президент Франции

По данным МВД Франции, в некоторых случаях поджигателями действительно оказывались 12-летние подростки.

Посольство России призвало граждан страны избегать мест протестов

Посольство России во Франции рекомендовало находящимся в стране россиянам избегать мест массового скопления людей на фоне беспорядков. Кроме того, в дипмиссии советуют «проявлять осторожность при выходе на улицу в темное время суток». Комментируя протесты, пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова ранее заявила, что «мнимая толерантность рушится на глазах».

Как заявил 30 июня официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт, в Берлине «смотрят на происходящее во Франции с некоторой обеспокоенностью». При этом в стране осудили убийство 17-летнего подростка. МИД Великобритании также призвал своих граждан, направляющихся во Францию, избегать мест, где проходят протесты.