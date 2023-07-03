Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:23, 3 июля 2023Мир

Протесты во Франции пошли на спад

The Guardian: количество арестов протестующих во Франции стало снижаться

Фото: Juan Medina / Reuters

Во Франции начало снижаться количество арестов участников протестов, которые требуют жесткого наказания полицейских за убийство 17-летнего подростка. Об этом пишет The Guardian.

Издание сообщило, что в воскресенье, 2 июля, полиция арестовала лишь 49 человек. Хотя в субботу 1 июля произвели более 700 арестов, а в пятницу 30 июня — 1300.

Также сообщается, что во вторник, 4 июля, президент Франции Эммануэль Макрон встретится с мэрами 220 городов, которые пострадали от протестов. Также французский лидер проведет встречу с руководителями обеих палат парламента.

Материалы по теме:
«Прежние рецепты не работают» Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
«Прежние рецепты не работают»Франция хочет вернуть себе былое влияние в Африке. Как этому мешают Россия и Китай?
1 июня 2023
В США и Европе пытались запретить все русское, но не смогли. Почему отмена русской культуры провалилась?
В США и Европе пытались запретить все русское, но не смогли.Почему отмена русской культуры провалилась?
7 июня 2023

Беспорядки во Франции начались после того, как 27 июня полицейский выстрелил в 17-летнего подростка, отказавшегося остановить автомобиль по его требованию. В настоящее время полицейский находится под стражей.

Протестующие подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. Помимо этого, в Лионе неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских.

30 июня и 1 июля массовые протесты перекинулись на Бельгию и Швейцарию. Жители соседних государств вышли на улицы после того, как увидели в соцсетях призывы сделать «как во Франции».

Что думаешь? Оцени!
    Александр Слабиев
    Обсудить
    Последние новости

    Германия объявила о новых поставках западных танков для Киева

    В НАТО забили тревогу из-за превосходства России в Арктике

    Напавшие на российских полицейских отец и сын предстанут перед судом

    В НАТО сравнили контрнаступление Украины с высадкой союзников в Нормандии

    Посла США в России пустили к обвиненному в шпионаже Гершковичу

    Девять россиян отравились медвежатиной

    В ВСУ заявили об угрозе наступления на Часов Яр

    «Челси» расстанется с Бабой

    Врач назвала россиянкам приводящую к морщинам прическу

    Застрявшим в пробке на Крымском мосту туристам вернут потраченные деньги

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости