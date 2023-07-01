В ходе беспорядков во Франции неизвестный расстрелял группу полицейских
В ходе беспорядков во Франции, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Об этом инциденте сообщила Le Figaro.
По данным газеты, из 27 пострадавших полицейских семеро были тяжело ранены.
Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков во Франции правоохранительные органы задержали еще около тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были задержаны еще 994 человека в разных городах Франции.
Незадолго до этого в МВД Франции отмечали, что в общей сложности за последние дни в стране были задержаны 667 человек. Большинство из них — молодые люди от 14 до 18 лет.
Люди, вышедшие на протест, также подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В итоге здание частично обгорело.
27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. На данный момент полицейский находится под стражей.