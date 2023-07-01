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13:23, 1 июля 2023Мир

В ходе беспорядков во Франции неизвестный расстрелял группу полицейских

Le Figaro: в ходе беспорядков в Лионе неизвестный тяжело ранил семерых полицейских

Фото: Nacho Doce / Reuters

В ходе беспорядков во Франции, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, неизвестный расстрелял группу из 27 полицейских. Об этом инциденте сообщила Le Figaro.

По данным газеты, из 27 пострадавших полицейских семеро были тяжело ранены.

Ранее стало известно, что в ходе массовых беспорядков во Франции правоохранительные органы задержали еще около тысячи человек. По данным телеканала BFMTV, в ночь на 1 июля полицейскими были задержаны еще 994 человека в разных городах Франции.

Незадолго до этого в МВД Франции отмечали, что в общей сложности за последние дни в стране были задержаны 667 человек. Большинство из них — молодые люди от 14 до 18 лет.

Люди, вышедшие на протест, также подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В итоге здание частично обгорело.

27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. На данный момент полицейский находится под стражей.

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    Варвара Кошечкина
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