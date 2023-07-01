В ходе беспорядков во Франции задержали еще около тысячи человек

BFMTV: в ходе беспорядков во Франции задержали еще 994 человек

В ходе массовых беспорядков во Франции, которые возникли из-за расправы полицейского над 17-летним подростком, правоохранительные органы задержали еще около тысячи человек. Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на данные МВД.

По данным телеканала, в ночь на субботу, 1 июля, полицейскими были задержаны еще 994 человека в разных городах Франции.

Ранее в МВД Франции отмечали, что в общей сложности за последние дни в стране задержаны 667 человек. При этом незадолго до этого было известно лишь о 421 задержанном. Большинство из них — молодые люди от 14 до 18 лет. Произошедшее привело к «неустойчивому спокойствию» в обществе.

Люди, вышедшие на протест, также подожгли мэрию Монс-ан-Барель на севере Франции. В итоге здание частично обгорело. Участвовали в поджоге, как отмечается, до 50 человек в капюшонах. В тот момент полиция задержала 150 человек в Нантере после массовых беспорядков.

27 июня полицейский потребовал, чтобы 17-летний подросток остановил автомобиль. В момент, когда тот отказался выполнить требования, правоохранитель выстрелил в него. На данный момент полицейский находится под стражей.