Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
01:50, 7 июля 2023Экономика

В России предложили сделать прозрачными цены на ритуальные услуги

«Известия»: в регионах РФ появятся реестры организаций, имеющих право на ритуальные услуги

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ценообразование на ритуальные услуги в российских регионах сделают прозрачным. До 1 сентября каждый субъект сформирует реестр организаций и предпринимателей, имеющих право их оказывать. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на Минцифры и ФАС.

Списки организаций будут размещены на государственных сайтах государственной и муниципальной власти с указанием стоимости. В ФАС подчеркнул, что подобный механизм поможет повысить прозрачность и информированность россиян о таких услугах. При этом в ведомстве добавили, что не планируют вводить госрегулирование стоимости этих услуг.

Материалы по теме:
Население Китая сократилось впервые за 60 лет. Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
Население Китая сократилось впервые за 60 лет.Как потеря рабочих рук грозит уничтожить одну из крупнейших экономик мира?
10 апреля 2023
В России предложили работать шесть дней в неделю. Как это поможет российской экономике?
В России предложили работать шесть дней в неделю.Как это поможет российской экономике?
22 мая 2023

«Эту проблему нужно решать комплексно: это и прозрачность цен, и доступность свободных мест на кладбищах, и контроль за теми, кто может оказывать населению эти услуги, ведь сейчас этим может заниматься кто угодно, в законе это никак не прописано», — поддержала инициативу зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

В мае сообщалось о росте цен на ритуальные услуги в России. С января 2022 года по апрель 2023-го их средняя стоимость увеличилась на 30-50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В США оценили вероятность применения ядерного оружия на Украине

    Во Франции назвали главную причину беспорядков в стране

    Президент Финляндии заявил о неэффективности ухода компаний с российского рынка

    Украинские беженцы в Польше попросили власти о помощи

    Названы три главных мифа о цифровом рубле

    Удар российских военных по бронемашине MaxxPro показали на видео

    Охотник на педофилов прикинулся 14-летним мальчиком и уличил детского врача

    В ДНР загорелся магазин «Украина» в результате обстрела ВСУ

    Российские военные нанесли удар по тыловым объектам ВСУ

    Цукербергу пригрозили судом за запуск аналога Twitter

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости