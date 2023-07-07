В России предложили сделать прозрачными цены на ритуальные услуги

«Известия»: в регионах РФ появятся реестры организаций, имеющих право на ритуальные услуги

Ценообразование на ритуальные услуги в российских регионах сделают прозрачным. До 1 сентября каждый субъект сформирует реестр организаций и предпринимателей, имеющих право их оказывать. Об этом пишут «Известия», со ссылкой на Минцифры и ФАС.

Списки организаций будут размещены на государственных сайтах государственной и муниципальной власти с указанием стоимости. В ФАС подчеркнул, что подобный механизм поможет повысить прозрачность и информированность россиян о таких услугах. При этом в ведомстве добавили, что не планируют вводить госрегулирование стоимости этих услуг.

«Эту проблему нужно решать комплексно: это и прозрачность цен, и доступность свободных мест на кладбищах, и контроль за теми, кто может оказывать населению эти услуги, ведь сейчас этим может заниматься кто угодно, в законе это никак не прописано», — поддержала инициативу зампред комитета Госдумы по ЖКХ Светлана Разворотнева.

В мае сообщалось о росте цен на ритуальные услуги в России. С января 2022 года по апрель 2023-го их средняя стоимость увеличилась на 30-50 процентов.

