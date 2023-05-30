Стало известно о росте цен на ритуальные услуги в России

Росстат: цены на ритуальные услуги в России за полтора года выросли на 30-50%

С января 2022 года по апрель 2023-го средняя стоимость ритуальных услуг в России увеличилась на 30-50 процентов, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.

На рост цен повлияло не только сырье, но и увеличение зарплат, а также удорожание логистики. Значительный объем комплектующих и материалов поставляется из Китая, и на фоне увеличения стоимости услуг по перевозки импортные товары, такие как камень, сравнялись в цене с местным производством.

Несмотря на рост цен, к концу 2022 года объем российского рынка ритуальных услуг вырос всего на 5 процентов. Это произошло из-за того, что россияне стали экономить и меньше покупать, добавил Родькин. При этом предыдущие годы рынок быстро рос: в 2020-м на фоне пандемии COVID-19 выручка бизнеса выросла на 25 процентов, а в 2021-м — еще на 28 процентов.

За последний год россияне стали меньше тратить на ритуальные услуги. Средний чек начал постепенно сокращаться: глава столичной компании Ritual.ru Олег Шелягов заявил, что граждане стали меньше позволять себе различные «излишества».

