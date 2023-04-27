Россияне стали экономить на похоронах

Глава Ritual.ru Шелягов: россияне стали меньше тратить на похороны

Россияне стали меньше тратить на похороны. Об этом рассказал в интервью РБК глава столичной похоронной компании Ritual.ru Олег Шелягов.

По его словам, средний чек похоронных услуг по Москве остается стабильным и составляет 80-100 тысяч рублей, однако наметилась тенденция к его сокращению.

«В целом относятся более экономно к подобного рода расходам. Мы видим это и по той атрибутике, которую они заказывают. Пока не кардинально, но мы видим легкое снижение средних чеков и уменьшение на какие-то излишества», — рассказал глава Ritual.ru.

РБК приводит слова главы московского ГБУ «Ритуал» Артема Екимова (главного оператора похорон и столичных кладбищ), который в 2021 году оценивал среднюю сумму расходов на похороны в Москве в 135 тысяч рублей. Он говорил, что около 100-110 тысяч тратится на агентские услуги, гроб, катафальный транспорт, венки, а само захоронение или кремация обходится в 35 тысяч.

Ранее ЦБ сообщал, что в марте доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Переход россиян к экономии наметился в октябре 2022 года, и с тех пор этот тренд только усиливался. По данным Росстата, доля личных доходов населения, направленная на сбережения, в четвертом квартале 2022 года выросла до 11,4 процента (похожий уровень был зафиксирован в 2015-2016 годах).