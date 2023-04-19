Россияне массово перешли к экономии

ЦБ: доля сберегающих деньги россиян в марте оказалась максимальной за два года

В марте доля россиян, предпочитающих откладывать свободные деньги, а не тратить их на покупку дорогостоящих товаров, оказалась максимальной за последние два года. Об этом сообщает ЦБ в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ» со ссылкой на опрос «инФОМ».

Переход россиян к экономии наметился в октябре 2022 года, и с тех пор этот тренд только усиливался. По данным Росстата, доля личных доходов населения, идущая на сбережение, в четвертом квартале 2022 года выросла до 11,4 процента (похожий уровень был зафиксирован в 2015-2016 годах).

При этом начиная с апреля 2022 года россияне предпочитают хранить деньги в наличных или на краткосрочных банковских депозитах. Граждане продолжают делать выбор в пользу коротких вкладов, несмотря на наметившийся рост доходности долгосрочных депозитов, пишет ЦБ со ссылкой на банки.

О преобладании сберегательной модели поведения среди россиян свидетельствует и то, что в прошлом году рост зарплат в реальном выражении наблюдался в 23 регионах страны, а объемы потребления увеличились только в четырех.

Опрос Gallup International и ее партнеров показал, что почти половина россиян (48 процентов) не смогла ответить на вопрос, с помощью которого определяется субъективная оценка финансовой стабильности в стране. Это самый высокий результат среди всех 56 стран, где проводилось исследование.

Респондентов спросили, когда они предпочли бы получить дополнительный доход — забрать бонус прямо сейчас или через год, но в двойном размере. В России подождать согласились 20 процентов, а 32 процента хотели бы получить выплату сразу. При этом больше половины вообще не смогли определиться с ответом, что указывает на повышенный уровень финансовой растерянности россиян, когда сам по себе выбор между двумя вариантами бонуса оказывается неожиданностью.