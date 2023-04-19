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10:53, 19 апреля 2023Экономика

У россиян заметили повышенный уровень финансовой растерянности

Опрос Gallup и «Ромира» показал повышенный уровень финансовой растерянности у россиян

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Почти половина россиян (48 процентов) не смогли ответить на вопрос, с помощью которого определяется субъективная оценка финансовой стабильности в стране. Это самый высокий результат среди всех 56 стран, в которых ассоциация Gallup International и ее партнеры проводили исследование. В России партнером выступил холдинг «Ромир», результаты опроса публикует РБК.

Респондентов не просили ответить, что они чувствуют, а спрашивали о той форме, в которой они предпочли бы получить дополнительный доход. Для этого им дают два варианта — забрать бонус прямо сейчас или через год, но в двойном размере.

Эксперты заметили, что результат показывает повышенный уровень финансовой растерянности россиян, когда сам по себе выбор между двумя вариантами бонуса оказывается неожиданностью.

В теории считается, что чем чаще опрошенные выбирают отложенную премию, тем выше показатель субъективной оценки стабильности. В России подождать согласились 20 процентов, а 32 процента хотели бы получить выплату сразу. Для сравнения, вариант удвоенной выплаты в Швеции выбрали 75 процентов, в Нидерландах — 59 процентов, в Японии — 56 процентов, в Германии — 55 процентов, а в Великобритании — 54 процента. В свою очередь в Нигерии, Ираке и Пакистане забрать бонус немедленно пожелали 76 процентов, 74 процента и 69 процентов соответственно.

В среднем в мире 46 процентов хотят получить бонус побыстрее, а 42 процента готовы подождать. Не могут выбрать из двух вариантов всего 12 процентов, что в четыре раза ниже, чем в России.

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Доктор социологических наук, президент «Ромира» Андрей Милехин указал, что опрос больше связан с оценкой настоящего, чем с прогнозом на будущее. Он показывает, насколько человек вообще анализирует, что будет через год и дальше, и готов принимать решения.

Завлабораторией социальной и экономической психологии РАН Тимофей Нестик подчеркнул, что результаты опроса хорошо согласуются с результатами других исследований. С одной стороны, россияне заявляют о подросшем оптимизме относительно перспектив отечественной экономики, с другой — не готовы совершать крупные покупки и пессимистично смотрят на возможность роста собственного материального благополучия. Другими словами, разная формулировка по сути одного вопроса приводит к разным результатам, что также свидетельствует о растерянности.

«Интерпретировать результаты можно как показатель возросшей неопределенности в целом. Половина не знают, что им делать. Это много», — отметил завлабораторией экспериментальной и поведенческой экономики НИУ ВШЭ Алексей Белянин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте индекса деловой активности до одного из лучших результатов в истории, что говорит о подъеме оптимизма отечественного бизнеса и его позитивном настрое.

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Платон Щукин
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