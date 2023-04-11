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18:49, 11 апреля 2023Экономика

Путин заявил об основаниях для роста экономической активности в России

Путин: индекс деловой активности в России указывает на дальнейший рост экономики
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Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Индекс деловой активности говорит об основаниях для дальнейшего роста экономической активности в России. На это указал президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

В марте индекс деловой активности в России вырос до 56,8 пункта. Это третий по величине результат за всю историю, что говорит о растущем оптимизме отечественного бизнеса и его позитивном настрое, подчеркнул Путин.

Российская экономика с июля прошлого года демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения бизнесом образовавшихся ниш западных компаний на рынке РФ. По словам президента, также на это влияет активное развитие связей с быстрорастущими экономиками стран Востока и Юга.

Ранее правительство улучшило прогноз социально-экономического развития страны. Поводом для этого стала позитивная статистика, отметил президент. Первоначально власти предполагали снижение ВВП на 2,9 процента в 2022 году и на 0,8 процента — в 2023. Однако уже в апреле ВВП существенно прибавит в реальном выражении.

Инфляция в России снизилась до 3,3 процента. По словам Путина, к концу 2023 года реальные зарплаты населения вырастут на 3-5 процентов, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента, подчеркнул президент.

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Вячеслав Агапов
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