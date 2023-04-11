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17:33, 11 апреля 2023Экономика

Путин заявил о снижении инфляции в России

Президент Путин заявил, что инфляция в России опустилась до 3,3%

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

По состоянию на 3 апреля инфляция в России снизилась до 3,3 процента. Об этом во вторник, 11 апреля, заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

«По состоянию на 3 апреля, председатель Центробанка [Эльвира Набиуллина], мы с ней совсем недавно об этом говорили, подтверждает, инфляция опустилась до 3,3 процента в годовом выражении, а к концу месяца ожидается менее 3 процентов», — сказал он в ходе совещания по экономическим вопросам.

Глава государства отметил, что впервые за долгое время инфляция оказалась ниже целевого ориентира Центробанка.

Ранее российский лидер назвал рост доходов граждан ключевой задачей для государства. Путин пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты населения вырастут на 3-5 процента, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.

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Алина Гончарова
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