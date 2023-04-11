В России улучшили прогноз развития экономики

Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития России

Российское правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что при подготовке бюджета власти исходили из ожидаемого снижения ВВП на 2,9 процента в прошлом году и на 0,8 процента — в текущем. Однако, добавил он, на фоне позитивной статистики оценки были пересмотрены и улучшены. В целом, сказал Путин, позитивные тенденции в отечественной экономике укрепляются. «По итогам апреля ВВП существенно прибавит в реальном выражении», — заверил он.

Также он сказал, что инфляция в России снизилась до 3,3 процента. Рост доходов граждан президент называл ключевой задачей для государства. Путин пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты населения вырастут на 3-5 процентов, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.