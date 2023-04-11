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17:51, 11 апреля 2023Экономика

В России улучшили прогноз развития экономики

Путин: правительство значительно улучшило прогноз социально-экономического развития России
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters

Российское правительство на фоне позитивной статистики значительно улучшило прогноз социально-экономического развития страны. Об этом заявил президент Владимир Путин, его слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что при подготовке бюджета власти исходили из ожидаемого снижения ВВП на 2,9 процента в прошлом году и на 0,8 процента — в текущем. Однако, добавил он, на фоне позитивной статистики оценки были пересмотрены и улучшены. В целом, сказал Путин, позитивные тенденции в отечественной экономике укрепляются. «По итогам апреля ВВП существенно прибавит в реальном выражении», — заверил он.

Также он сказал, что инфляция в России снизилась до 3,3 процента. Рост доходов граждан президент называл ключевой задачей для государства. Путин пообещал, что к концу 2023 года реальные зарплаты населения вырастут на 3-5 процентов, а реальные располагаемые доходы — на 2-3 процента.

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Платон Щукин
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