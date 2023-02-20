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08:53, 20 февраля 2023Экономика

Доходы похоронного бизнеса в России отстали от инфляции

«Ъ»: выручка ритуальных компаний в России в 2022 году выросла на 5% при инфляции 11,94%

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В минувшем году выручка российских ритуальных компаний выросла на пять процентов, до 86 миллиардов рублей, при официальной инфляции в стране 11,94 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Отставание от общего роста цен зафиксировано после двух лет резкого роста рынка. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 выручка похоронного бизнеса выросла на 25 процентов, а в 2021-м — еще на 28 процентов.

Нынешнее падение доходов ритуальщиков, отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, связано со снижением смертности, а также незначительным подорожанием похоронной атрибутики.

Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов добавил, что люди с хроническими заболеваниями умирали в первые два года пандемии, поэтому далее снижение числа умерших выглядит закономерным. Предварительные данные Росстата подтверждают этот тезис — смертность в стране в 2022 году сократилась на 22,1 процента, до 1,9 миллиона человек.

Отдельно на снижение доходов отрасли повлияло желание граждан ради экономии выбирать более дешевые места захоронения близких. Так, в Москве общая выручка похоронных компаний упала на 20 процентов, зато в Подмосковье, где остались бесплатные кладбища, выросла на 11 процентов. Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России Антон Авдеев также заметил, что столичные власти увеличили расходы на «социальные» похороны, которые обходятся значительно дешевле обычных.

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По его мнению, покупательная способность населения продолжит снижаться, что неизбежно отразиться на востребованности ритуальных услуг и среднем чеке. Директор Новосибирского крематория Борис Якушин согласен с этим мнением. По его оценке, в 2023 году обороты похоронного бизнеса в среднем по стране упадут.

Впрочем, подчеркивает Болтунов, данные Росстата не полностью отражают реальную картинку рынка. Дело в том, что, несмотря на работу властей по «обелению» рынка похоронных услуг, значительная его часть остается в серой зоне. Другими словами, ритуальные компании и управляющие кладбищами получают большую часть доходов неофициально, и оценить динамику реальной выручки в таких условиях не представляется возможным.

В апреле прошлого года «Ъ» сообщал, что за пару месяцев стоимость похорон выросла на 30 процентов, хотя спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом упал в несколько раз. Одной из причин роста цен участники рынка называли дефицит гранита.

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Платон Щукин
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