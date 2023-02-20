Доходы похоронного бизнеса в России отстали от инфляции

«Ъ»: выручка ритуальных компаний в России в 2022 году выросла на 5% при инфляции 11,94%

В минувшем году выручка российских ритуальных компаний выросла на пять процентов, до 86 миллиардов рублей, при официальной инфляции в стране 11,94 процента. Об этом со ссылкой на данные Росстата пишет «Коммерсантъ».

Отставание от общего роста цен зафиксировано после двух лет резкого роста рынка. В 2020 году на фоне пандемии COVID-19 выручка похоронного бизнеса выросла на 25 процентов, а в 2021-м — еще на 28 процентов.

Нынешнее падение доходов ритуальщиков, отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, связано со снижением смертности, а также незначительным подорожанием похоронной атрибутики.

Владелец похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов добавил, что люди с хроническими заболеваниями умирали в первые два года пандемии, поэтому далее снижение числа умерших выглядит закономерным. Предварительные данные Росстата подтверждают этот тезис — смертность в стране в 2022 году сократилась на 22,1 процента, до 1,9 миллиона человек.

Отдельно на снижение доходов отрасли повлияло желание граждан ради экономии выбирать более дешевые места захоронения близких. Так, в Москве общая выручка похоронных компаний упала на 20 процентов, зато в Подмосковье, где остались бесплатные кладбища, выросла на 11 процентов. Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте России Антон Авдеев также заметил, что столичные власти увеличили расходы на «социальные» похороны, которые обходятся значительно дешевле обычных.

По его мнению, покупательная способность населения продолжит снижаться, что неизбежно отразиться на востребованности ритуальных услуг и среднем чеке. Директор Новосибирского крематория Борис Якушин согласен с этим мнением. По его оценке, в 2023 году обороты похоронного бизнеса в среднем по стране упадут.

Впрочем, подчеркивает Болтунов, данные Росстата не полностью отражают реальную картинку рынка. Дело в том, что, несмотря на работу властей по «обелению» рынка похоронных услуг, значительная его часть остается в серой зоне. Другими словами, ритуальные компании и управляющие кладбищами получают большую часть доходов неофициально, и оценить динамику реальной выручки в таких условиях не представляется возможным.

В апреле прошлого года «Ъ» сообщал, что за пару месяцев стоимость похорон выросла на 30 процентов, хотя спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом упал в несколько раз. Одной из причин роста цен участники рынка называли дефицит гранита.