Похороны в России подорожали на треть

«Ъ» сообщил о росте цен на похороны на 30 процентов

С конца февраля в России стремительно растет стоимость мемориальных услуг, например, похороны уже подорожали почти на треть — на 30 процентов. Об этом со ссылкой на представителя подмосковного производителя ритуальной продукции ПО «Фаворит» сообщает «Коммерсантъ».

В похоронном доме «Журавли» рассказали, что спрос на услуги по благоустройству могил и мемориальные услуги в целом по стране с начала апреля рухнул на 80 процентов, что нехарактерно для периода перед Пасхой. Ситуация сравнима с 2020 годом, когда из-за пандемии кладбища во многих регионах были полностью закрыты.

Падение произошло на фоне двукратного роста стоимости услуг. Он, в свою очередь, связан с подорожанием необходимого оборудования и транспорта. Например, гранит для изготовления надгробных плит вырос в цене на 30 процентов.

Исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева рассказала, что на рынке наблюдается дефицит гранита. В связи с этим похоронные компании изначально договариваются с клиентом о цене, в которую заложена одна стоимость материала, а получают его существенно дороже и работают себе в убыток.

На этом фоне российские производители гранита ввели предзаказ за три месяца, а Китай, откуда поставляется большая часть сырья, принимает оплату в валюте, которая подорожала. Член комиссии по профессиональной квалификации в сфере похоронного дела Национального совета при президенте Антон Авдеев предположил, что мемориальной отрасли не удастся восстановить поток клиентов, потому что близкие усопших, столкнувшиеся и с падением доходов, предпочтут приводить могилы в порядок своими силами. Он напомнил, что такой тренд начался еще во время пандемии.

Ранее сообщалось, что оборот рынка ритуальных услуг России в 2021 году вырос на 12,5 процента год к году, до 80,4 миллиарда рублей, хотя показатель смертности увеличился более значительно — плюс 15,1 процента, до 2,44 миллиона человек.