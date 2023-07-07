В России предложили повысить цены на газ дважды на восемь процентов

ФАС предложила дважды повысить цены на газ на год на 8 процентов — в 2024 и 2025 годах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила дважды повысить регулируемые цены на газ в России — с 1 июля 2024 года и с 1 июля 2025 года. Об этом со ссылкой на проекты соответствующих приказов, размещенных на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает «Интерфакс».

Оба раза тарифы должны вырасти на восемь процентов. В сентябре прошлого года в макропрогнозе от Минэкономразвития предполагалось, что в 2024 и 2025 годах повышение составит семь процентов. В обновленном макропрогнозе, представленном в апреле, возможный размер индексации не указывался.

В последний раз цены на газ для потребителей в России поднимались в декабре 2022 года. Тогда рост составил 8,5 процента.

В пресс-службе ведомства указали, что повышение будет плановым, а средства направят на социальную газификацию регионов и строительство новых газопроводов для потребителей. В Минэнерго добавили, что индексация, которая превышает ожидаемую инфляцию, позволит увеличить темп газификации.

Ранее министр энергетики Николай Шульгинов рассказал, что добыча газа в России на фоне потери подавляющей части европейского рынка оказалась на 8-10 процентов ниже того объема, что был заложен в прогнозе социально-экономического развития. В связи с этим в апреле «Газпром» поднимал вопрос о наращивании доходов на внутреннем рынке за счет повышения цен, но тогда речь шла только о промышленных потребителях.