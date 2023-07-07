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18:58, 7 июля 2023Бывший СССР

Украинский офицер избил солдата за поход в туалет

ГБР Львовской области: офицер ВСУ избил солдата, справившего нужду под открытым небом

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) избил солдата, который справил нужду под открытым небом. Об инциденте из-за похода в туалет сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) по Львовской области.

«Установлено, что офицер ударил солдата, когда увидел, что тот справляет естественную потребность под открытым небом — недалеко от палатки», — сказано в заявлении ведомства. Уточняется, что так он хотел обучить подчиненного правилам поведения и повысить свой авторитет среди военных.

В результате удара у пострадавшего военнослужащего диагностировали закрытый разрыв печени и ушиб поджелудочной железы. ГБР добавило, что солдат перенес операцию и все еще проходит лечение. Офицеру сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Ранее сообщалось, что офицер ВСУ избил восстанавливавшегося после ранения солдата за то, что он случайно зашел не в ту душевую кабинку. Уточнялось, что военного били ногами по голове. У раненого в дальнейшем отказали ноги.

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    Кристина Есикова
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