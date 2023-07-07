Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 55

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 человек

Число погибших после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 55 человек. Об этом в пятницу, 7 июля, со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших», — уточнил собеседник агентства.

Днем ранее сообщалось о 53 жертвах — спасатели нашли в зоне затопления еще три тела.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. Из-за повреждений произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В России случившееся назвали терактом и обвинили Украину.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.