Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:08, 7 июля 2023Россия

Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 55

Число погибших после разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 55 человек
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

Число погибших после катастрофы на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области выросло до 55 человек. Об этом в пятницу, 7 июля, со ссылкой на экстренные службы пишет РИА Новости.

«В течение суток обнаружены тела еще двух погибших», — уточнил собеседник агентства.

Днем ранее сообщалось о 53 жертвах — спасатели нашли в зоне затопления еще три тела.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. Из-за повреждений произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В России случившееся назвали терактом и обвинили Украину.

Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Число погибших после катастрофы на Каховской ГЭС выросло до 55

    Осужденные распылили в лицо полицейским перцовую смесь ради побега из суда

    Украина обратилась в УЕФА из-за вызова на сборы российского арбитра Карасева

    Стала известна судьба пропавших при сплаве по реке в Бурятии туристов

    Исходный код Far Cry выложили в сеть

    Перечислены самые популярные бьюти-услуги у мужчин летом

    В США назвали дату возможной отправки кассетных боеприпасов на Украину

    Киев анонсировал новую встречу в формате «Рамштайн» после саммита НАТО

    Эрдоган снова предложит Зеленскому посредничество по Украине

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости