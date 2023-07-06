Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 53

В Херсонской области нашли 5 тел после прорыва Каховской ГЭС, число жертв выросло до 53

Еще пять тел погибших обнаружено за два дня в зоне затопления после прорыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, общее число жертв выросло до 53. Об этом заявили ТАСС в региональных экстренных службах.

В ведомстве пояснили, что в больницах остаются 139 человек. 5 июля сообщалось о 50 обнаруженных жертвах прорыва дамбы, а также о 137 госпитализированных.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. Из-за повреждений произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В России произошедшее назвали терактом и обвинили Украину. Уровень воды в прибрежных населенных пунктах Херсонской области поднимался на 12 метров. Эвакуация потребовалась восьми тысячам жителей трех городских округов — Новая Каховка, Алешки и Голая Пристань.

Временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо 4 июля рассказал, что из-за ЧП остаются частично подтопленными восемь тысяч жилых домов в шести населенных пунктах.