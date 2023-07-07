Съевший 62 хот-дога за десять минут мужчина рассказал о последствиях переедания

Мужчина победил в конкурсе по поеданию хот-догов и рассказал о последствиях для организма

Мужчина съел 62 хот-дога за десять минут и победил в конкурсе по поеданию хот-догов в 16-й раз. О своих ощущениях от необычного состязания и последствиях для организма он рассказал CNN.

39-летний американец Джоуи Честнат в очередной раз поучаствовал в ежегодном конкурсе по поеданию хот-догов в честь Дня независимости. В 2023 году Честнату не удалось побить собственный рекорд, установленный годом раньше: в тот раз он съел 76 хот-догов.

Честнат поделился с журналистами подробностями подготовки к конкурсу, рассказал о самочувствии после него и раскрыл подробности восстановления пищеварения после переедания.

Большинству людей знакомо чувство тяжести и вздутия после Дня благодарения. Мои ощущения напоминают это состояние, но только они в несколько раз хуже. Люди говорили мне, что после конкурса я пахну хот-догами. Я не чувствую этого запаха, но мой пот кажется особенно липким и жирным. Моя девушка говорит, что я пахну иначе, чем обычно Джоуи Честнат победитель конкурса по поеданию хот-догов

После конкурса Честнат обычно возвращается в отель, пьет воду и ложится вздремнуть, потому что поглощение такого количества пищи отбирает много сил. После этого Честнат продолжительное время проводит в туалете. «Это естественно, когда столько ешь», — добавляет чемпион.

Перед состязанием Честнат придерживается строгой диеты, чтобы вступить в гонку с абсолютно пустым желудком. В течение двух дней он пьет только воду с лимонным соком. «Мое тело знает, что скоро ему предстоит переваривать огромное количество еды, поэтому я делаю то, что в моих силах, чтобы облегчить ему задачу», — говорит Честнат. Обычно на переваривание такого объема уходит девять-десять часов, но детокс-метод помогает мужчине ускорить процесс.

Хотя такая нагрузка — это дополнительный стресс для организма, Честнат, который в последние годы стал легендарной фигурой конкурса по поеданию хот-догов, не намерен останавливаться. Более того, он утверждает, что после всего этого он продолжает любить хот-доги. Американец сообщил журналистам, что продолжит участие в конкурсе до тех пор, «пока его тело будет с этим справляться».

Конкурс по поеданию хот-догов на скорость Nathan's Famous Hot Dog Eating Contest проходит в Нью-Йорке в День независимости США каждый год. Первое соревнование прошло в 1916 году, когда ирландец Джим Маллен на спор съел 13 сосисок за 12 минут. Конкурс не проводился только в годы Второй мировой войны. Победитель в каждой категории получает 10 тысяч долларов. Занявшим вторые и третьи места достается пять тысяч и две с половиной тысячи долларов соответственно.

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