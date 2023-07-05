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13:11, 5 июля 2023Из жизни

Мужчина разочаровался в обычной еде и начал грызть кирпичи и песок

Tuko: житель Конго сел на диету из камней, песка и древесного угля

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Житель Конго сел на диету из камней, песка и древесного угля и отказался менять ее, так как разочаровался в обычных продуктах. Об этом сообщает Tuko.

Жан Мари, также известный как Джама, отличается необычными предпочтениями в еде. Он с удовольствием грызет кирпичи, песок и древесный уголь, которые можно найти повсюду. Время от времени мужчина пробует и обычную пищу, но для него она потеряла свой вкус. По его словам, ничто не может сравниться с «блюдами» из камней, которые он ест.

Конголезец отметил, что начал есть камни сразу после рождения. Несмотря на попытки родственников отучить его от этой привычки, он продолжает придерживаться своей необычной диеты, так как считает, что она не вредит его здоровью.

Это моя любимая еда. Для меня это как раз то, что заслуживает человек, который много работает. Обычная еда потеряла свой натуральный вкус, поэтому я предпочитаю песок, камни и уголь

Жан Марилюбитель камней
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Рацион Жана Мари вызывает сомнения у окружающих. По их мнению, он так и останется холостяком, поскольку никто не пойдет замуж за человека с такими пристрастиями.

Ранее сообщалось, что врачи в индийском городе Багалкот, штат Карнатака, извлекли из желудка пациента 187 монет, которые он проглотил из-за редкого заболевания. Индиец глотал монеты достоинством в одну, две и пять рупий.

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    Алиса Дмитриева
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