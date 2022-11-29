Врачи удалили полтора килограмма монет из желудка жаловавшегося на боль пациента

The Hindu: в Индии врачи извлекли из желудка мужчины полтора килограмма монет

Врачи в индийском городе Багалкот, штат Карнатака, извлекли из желудка пациента 187 монет, которые он проглотил из-за редкого заболевания. Об этом сообщает The Hindu.

58-летний Дьямаппа Хариджан из города Лингасугур страдал от болезни Пика. Это расстройство пищевого поведения, при котором формируется навязчивое желание поедать несъедобные предметы. Индиец глотал монеты достоинством в одну, две и пять рупий.

Родственники мужчины привезли его в больницу города Багалкот с жалобами на острую боль в желудке. Команда врачей провела рентген и эндоскопию и обнаружила посторонние предметы в брюшной полости пациента. Специалисты удалили из желудка индийца монеты различного достоинства общим весом полтора килограмма. Предположительно, Хариджан глотал монеты в течение нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что подросток из индийского штата Уттар-Прадеш попал в больницу после того, как съел 16 зубных щеток и семисантиметровый гвоздь, чтобы излечиться от тяги к поеданию грязи. Он решил проглотить предметы после того, как знахарь сказал ему, что такой способ поможет вылечиться от пристрастия поедать землю.