На Украине сотрудники военкомата отобрали у девушки телефон

В Измаиле Одесской области сотрудники военкомата отобрали телефон у снимавшей их девушки

В городе Измаил Одесской области Украины сотрудники военкомата отобрали телефон у девушки, которая снимала, как они забирали мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

На опубликованных кадрах видно, как один из работников военкомата подходит к автомобилю девушки и через открытое окно забирает у нее мобильный. После этого она выходит из салона и пытается вернуть свой телефон, однако мужчина садится в служебную машину и уезжает.

Ранее сообщалось, что в украинском Ужгороде пьяный сотрудник военкомата напал на жену солдата Вооруженных сил Украины и нанес ей телесные повреждения. Отмечается, что инцидент произошел в магазине после разговора с ней и ее мужем на повышенных тонах.