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14:32, 3 июля 2023Бывший СССР

На Украине сотрудник военкомата напал на жену солдата ВСУ

«Страна.ua»: на Украине пьяный сотрудник военкомата напал на жену солдата ВСУ

Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

На Украине в городе Ужгород пьяный сотрудник военкомата напал на жену солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанес ей телесные повреждения. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Женщина вместе с мужем находились в магазине. На кассе к ним подошел мужчина и начал задавать вопросы о военной службе. Разговор завершился на повышенных тонах, и когда женщина вышла из магазина, сотрудник военкомата набросился на нее со спины и нанес два удара в голову.

Позже в крови мужчины обнаружили 2,04 промиле алкоголя, а местные жители сообщили, что он не первый раз нападает на людей. Пострадавшая рассказала, что ей звонили из военкомата и предлагали «решить все мирно».

Ранее стало известно, что только 20 процентов от необходимого количества военнообязанных добровольно идут служить в украинскую армию. Причем контрактники составляют половину из тех, кто приходит в военкоматы.

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    Алевтина Запольская
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