Стало известно о задержании гражданки Израиля в Москве

Журналисты сообщили о задержании израильтянки в Москве, об этом знают в посольстве

Посольство Израиля знает о задержании израильтянки, имеющей гражданство России, Надежды Андреевой (Кацир) и в курсе ее местонахождения. Об этом сообщила журналист газеты «Коммерсантъ», автор Telegram-канала «Фалафельная» Марианна Беленькая.

Беленькая сообщила, что посольство Израиля в России в курсе местонахождения Андреевой и занимается этой проблемой. Она попросила «дать консулам возможность разобраться в ситуации».

5 июля ряд Telegram-каналов сообщили о пропаже Андреевой. Женщина возвращалась из Якутии в Хайфу. Но сесть на самолет во «Внуково» ночью 3 июля она не успела. Андреевой удалось связаться с подругой и сообщить, что ей нужна помощь. После этого связь с ней оборвалась. Как стало известно Telegram-каналу «Обзиратель», Андреева с 2017 года живет в Хайфе и работает в местном университете.

В апреле стало известно, что супругов из Дагестана депортировали из Израиля в Россию без объяснения причин. Они потратили на отдых в стране 100 тысяч рублей.

