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07:28, 26 апреля 2023Путешествия

Россияне потратили 100 тысяч рублей на отпуск в Израиле и были депортированы

«Тинькофф журнал»: россияне решили отдохнуть в Израиле и были депортированы из аэропорта

Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Супруги из Дагестана потратили 100 тысяч рублей на отпуск в Израиле и были депортированы из аэропорта Бен-Гуриона обратно на родину. Об этом рассказала читательница «Тинькофф журнала» Алина Задорожная в материале для издания.

По словам автора публикации, они с мужем услышали хорошие отзывы о безвизовой для россиян стране и решили там отдохнуть. Туристы забронировали билеты из Махачкалы в Тель-Авив, откуда планировали отправиться в Стамбул. Из Турции пара хотела вернуться обратно в Дагестан, однако в израильском аэропорту их задержали.

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Задорожная рассказала, что во время паспортного контроля в Тель-Авиве их с мужем пригласили на собеседование. Там супруги утверждали, что не намерены оставаться в Израиле, однако сотрудники таможенной службы отказывались верить.

«Сотрудница проводила допрос максимально неприятным тоном, я бы назвала его хамовато-язвительным. Я попросила мужа снова зайти в кабинет. Сотрудница уже не церемонилась, забрала его телефон, просмотрела список контактов, фотогалерею, прочитала переписки во всех социальных сетях», — отметила автор.

Путешественников также обвинили во лжи, поскольку в указанном ими отеле якобы опровергли факт бронирования номера двумя россиянами. При этом, как утверждает Задорожная, с их карты списалось 45 тысяч рублей за пять дней пребывания в гостинице.

«Без объяснения причины нам сообщили, что по законам Израиля нас депортируют из страны. Выдали справки на бланках МВД Израиля на русском языке. Из них мы поняли, что нас с мужем обвиняют в незаконной миграции», — рассказала россиянка.

Спустя несколько часов, проведенных в помещении без воды с другими депортированными, туристов отправили обратно в Россию. «Этому отпуску я ставлю "ноль"», — заключила автор публикации.

Ранее шестерых жителей Нижегородской области задержали в аэропорту Израиля для дальнейшей депортации на родину без объяснения причины. Согласно имеющейся информации, туристы приехали в страну на Пасху. Сразу после посадки самолета израильские пограничники задержали россиян для дополнительной проверки.

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Зарина Дзагоева
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