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15:00, 18 апреля 2023Путешествия

Приехавших на Пасху в Израиль россиян депортируют без объяснения причин

Sotnikov News: шестерых нижегородцев задержали в аэропорту Израиля для депортации

Фото: Eyal Warshavsky / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Шестерых жителей Нижегородской области задержали в аэропорту Израиля для дальнейшей депортации на родину без объяснения причины. Об этом пишет Telegram-канал Sotnikov News.

Согласно имеющейся информации, туристы приехали в страну на Пасху. Сразу после посадки самолета израильские пограничники задержали шестерых россиян для дополнительной проверки. «После двух часов обыска на таможне нас отвели в очередь в другую комнату. В отдельной комнате спрашивали про знакомых [в Израиле], деньги и что мы наконец забыли в этой "безвизовой стране"», — рассказал один из туристов, отметив, что на руках у всех россиян были брони в местных отелях, страховки и обратные билеты.

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По окончании проверки телефонов нижегородцам сообщили о депортации без объяснения причин, а также о возможном запрете въезда в страну на десять лет.

Ранее сообщалось, что у въезжавших в Израиль двоих российских туристов из Екатеринбурга погранслужба отобрала паспорта и не пустила их в страну. По словам одного из соотечественников, около 50 россиян сняли с рейса и отправили на дополнительный допрос.

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Валентина Процкова
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