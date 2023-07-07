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12:41, 7 июля 2023Мир

Посольство Израиля опровергло пропажу израильтянки в Москве

Посольство Израиля заявило, что им известно местонахождение задержанной в РФ израильтянки

Фото: Evgeny Odinokov / РИА Новости

Посольство Израиля в РФ опровергает пропажу задержанной в Москве израильтянки Надежды Андреевой (Кацир), также имеющей российское гражданство. Об этом «Ленте.ру» заявил пресс-атташе дипмиссии Рами Теплицкий.

По его словам, израильскому посольству известно местонахождение женщины.

Дипломаты занимаются ее вопросом, но не могут предоставить более детальную информацию по делу из соображений конфиденциальности.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили о пропаже Андреевой. По их информации, женщина прилетела в Россию на похороны матери и должна была вернуться в Израиль ночью 3 июля, но так и не села на обратный рейс в столичном аэропорту Внуково. Андреевой удалось связаться с подругой и сообщить, что ее задержали и ей нужна помощь. После этого связь с ней оборвалась.

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    Валентина Шварцман
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