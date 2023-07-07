Популярный певец вспомнил об участии в КВН словами «Бах! Люди пропадают!»

Певец Кай Метов рассказал, что участвовал в номере команды КВН «Сборная Камызякского края»

Популярный российский певец и композитор Кай Метов рассказал, как участвовал в номере команды КВН «Сборная Камызякского края». Об этом артист вспомнил в интервью для шоу «Алена, блин!». Выпуск доступен на YouTube.

По словам Метова, с предложением поучаствовать в номерах к нему обращались разные команды КВН. «Они мне сценарий присылают, мы общаемся. Потом — бах! Люди пропадают!» — отметил артист. Однако в итоге он договорился поучаствовать в номере «Сборной Камызякского края».

«Смешная получилась сценка. (...) Я благодарен "Камызякам". Реально очень мощные ребята, такие дружелюбные, очень славные, очень добрые в своей иронии», — оценил работу кавээнщиков Метов.

По мнению певца, другие команды КВН в итоге отказывались приглашать его в сценки, потому что Первый канал не хотел работать с ним. По словам Метова, подобное отношение к нему сложилось после того, как он в 1996 году отказался участвовать в поддержке президента Бориса Ельцина на выборах. Певец заявил, что после этого его перестали приглашать на телешоу.

Ранее бывший участник «Сборной Камызякского края» Вячеслав Макаров рассказал о необычном случае на одном из выступлений. Он вспомнил, как зрительница накормила его и других артистов черной икрой.

Кай Метов стал популярен в 1990-е. Он исполнил такие популярные песни, как «Вспомни меня», «Мама! Я хочу быть пионером» и «Position 2». Певец получил звание народного артиста России.

