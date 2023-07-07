Германия задумала отправить больше военных в Косово

Министр обороны ФРГ Писториус: Германия обсудит увеличение контингента KFOR в Косово

Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал, что Германия обсудит увеличение военного контингента НАТО в Косово (KFOR) по просьбе Австрии. Об этом пишет РИА Новости.

Писториус признался, что его об этом попросила австрийская коллега Клаудия Таннер. По его словам, это поможет разгрузить австрийских военных, которые следят за соблюдением законности в непризнанном Косово.

Также министр обороны ФРГ заявил, что присутствие сил KFOR необходимо на Балканах из-за «дестабилизирующего» влияния России.

Силы KFOR дислоцируются на севере непризнанной республики Косово, где компактно проживают сербы. Периодически там вспыхивают столкновения между ними и властями.

Ранее в июне в Косово полицейские избили брата и сестру, катавшихся на квадроцикле. По словам врача, юноше нанесли большое количество ударов по голове и пнули ногой в бок, а девушку скинули с транспортного средства и волокли по земле.