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15:52, 7 июля 2023Бывший СССР

В Киеве подготовят население к «национальному сопротивлению»

Власти Киева заявили о подготовке гражданского населения к «национальному сопротивлению»

Фото: Александр Ермошенко / Reuters

В Киеве начнут готовить гражданское население к «национальному сопротивлению» в рамках учений. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«В Киеве начали запись всех желающих на однодневные бесплатные учения по подготовке к национальному сопротивлению», — заявили власти города. Уточняется, что занятия планируется проводить в сформированных учебных группах по нескольким направлениям.

Заместитель директора департамента муниципальной безопасности КГГА Михаил Щербина добавил, что гражданское население будет обучено правилам обращения со взрывоопасными предметами и огнестрельным оружием. Как отмечается, обучение будут проводить сотрудники Департамента муниципальной безопасности КГГА, а также волонтеры, которые имеют достаточный уровень подготовки.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжение об увольнении глав четырех районов Киева. 23 июня лидер государства пообещал кадровые решения после проверки бомбоубежищ. При этом он подчеркнул, что «особенно цинична и позорна» ситуация в городах, которые получают значительные финансовые ресурсы.

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    Кристина Есикова
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