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14:26, 7 июля 2023Россия

Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ЛНР

Минобороны России отчиталось о пресечении деятельности ДРГ ВСУ на купянском направлении

Фото: РИА Новости

Российские военнослужащие «Западной» группировки войск на купянском направлении нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам заявили в Министерстве обороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что удары по позициям противника были нанесены в районах населенных пунктов Красное первое, Синьковка, Масютовка и Тимковка Харьковской области. В районе поселка Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР) была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

За сутки на данном направлении уничтожено более 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» и «Акация», гаубица Д-20, а также артиллерийская система М777 американского производства.

Днем ранее, 6 июля, Минобороны сообщало, что в районе этого населенного пункта была отражена атака ВСУ, и уничтожена одна группа диверсантов.

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    Евгения Куликова
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