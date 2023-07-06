Минобороны заявило об уничтожении украинской ДРГ в ЛНР

Минобороны России заявило об уничтожении ДРГ ВСУ у населенного пункта Новоселовское в ЛНР

На купянском направлении российскими военнослужащими «Западной» группировки войск отражена атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Новоселовское Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг, 6 июля, журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в районе этого населенного пункта была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

«Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также артиллерийская система М777 производства США», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Днем ранее, 5 июля, Минобороны отчиталось о том, что ВС России нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области.