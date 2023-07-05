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14:21, 5 июля 2023Россия

Минобороны заявило об уничтожении американской станции AN/TPQ-50

Минобороны заявило об уничтожении станции AN/TPQ-50 США и двух станций РЭБ «Буковель» ВСУ

Фото: РИА Новости

На купянском направлении российские военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области. Об этом 5 июля журналистам заявили в Министерстве обороны.

Также в районе Голубовки Харьковской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777, две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Буковель», а также пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, нанесено поражение почти 80 артиллерийским подразделениям противника.

В оборонном ведомстве также сообщили, что российские войска за минувшие 24 часа отразили девять атак ВСУ на донецком направлении.

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    Евгения Куликова
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