В России спрогнозировали курс доллара

Экс-зампред ЦБ Сухов дал прогноз на курс доллара

Бывший зампред Центробанка (ЦБ) Михаил Сухов заявил, что доллар не получит трехзначное значение. Слова Сухова приводят «Известия».

Собеседник издания отметил, что ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения. По его словам, сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро находятся значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и власти. «Возможно, под влиянием изменения торгового баланса, мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 рублей за доллар до 80 или даже 85 рублей за доллар», — подчеркнул Сухов.

Также он считает, что при отсутствии «каких-то новых шоков» можно ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. При этом позитивная динамика, по его мнению, будет замечена уже этим летом.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки из-за выросших рисков ускорения инфляции. Однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, зависит от ситуации.