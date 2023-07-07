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00:59, 7 июля 2023Экономика

В России спрогнозировали курс доллара

Экс-зампред ЦБ Сухов дал прогноз на курс доллара
СюжетКурс доллара:

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший зампред Центробанка (ЦБ) Михаил Сухов заявил, что доллар не получит трехзначное значение. Слова Сухова приводят «Известия».

Собеседник издания отметил, что ослабление нацвалюты в последние несколько недель — это не негативный тренд, а колебания выше среднепрогнозного значения. По его словам, сегодняшние курсы рубля по отношению к доллару и евро находятся значительно выше квартального прогноза, которого придерживаются регуляторы и власти. «Возможно, под влиянием изменения торгового баланса, мы получим сдвиг в официальных прогнозах со среднегодовых оценок в 75 рублей за доллар до 80 или даже 85 рублей за доллар», — подчеркнул Сухов.

Также он считает, что при отсутствии «каких-то новых шоков» можно ожидать укрепления рубля в течение нескольких месяцев. При этом позитивная динамика, по его мнению, будет замечена уже этим летом.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России допускает повышение ключевой ставки из-за выросших рисков ускорения инфляции. Однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, зависит от ситуации.

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    Екатерина Подвигина
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