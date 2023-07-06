Банк России допустил увеличение ставки из-за риска ускорения инфляции

Набиуллина: Банк России допускает повышение ставки из-за возросших проинфляционных рисков

Банк России допускает повышение ключевой ставки из-за выросших рисков ускорения инфляции. Однако будет ли оно разовым или это будет целый цикл, зависит от ситуации, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, пишет РИА Новости.

По словам главы регулятора, за последнее время в стране усилились проинфляционные риски. Дальнейшие действия Центробанка будут зависеть от ситуации, которая требует анализа. Предопределить дальнейшие решения преждевременно — станет ли повышение ключевой ставки одноразовым или это будет целый цикл изменений показателя, заявила Набиуллина.

Утром 6 июля курс евро подходил к 102 рублям, а доллар достигал 93,5 рубля. В быстром ослаблении российской валюты увидели риски ускорения инфляции в РФ и повышения ставок.

Набиуллина объясняла снижение курса национальной валюты проблемами во внешней торговле, которые выразились в падении экспорта при росте импорта в денежном выражении. По ее словам текущей положительный счет внешней торговли упал в пять раз за год, и рубль отреагировал на эти изменения. Вместе с тем Набиуллина указала, что по-прежнему считает плавающий валютный курс благом, так как он позволяет проще переживать внешние шоки и уже доказал свою эффективность.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предположил, что ради охлаждения валютного рынка Банк России уже на ближайшем заседании 21 июля может поднять ключевую на 0,5-2,5 процентного пункта. По его словам, на ослабление рубля повлияли расходы на новые территории повлияли и цена на российскую нефть.

Ключевая ставка в России держится на уровне 7,5 процента годовых с сентября 2022 года. Последний раз решение по этому показателю в Центробанке принимали 9 июня 2023 года. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, повышение ставки будет возможно при смещении баланса рисков в «проинфляционную сторону».

