В Госдуме намекнули на резкое повышение ключевой ставки для защиты рубля

Депутат Госдумы Аксаков: Центробанк может повысить ключевую ставку на 0,5-2,5 процента

В Госдуме намекнули на предстоящее повышение ключевой ставки. Банк России на ближайшем заседании 21 июля может поднять ее на 0,5-2,5 процентного пункта ради охлаждения валютного рынка, считает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, которого цитирует «Интерфакс».

«Это просто компенсация, импорт нам нужен, необходим для того, чтобы обеспечить внутреннее производство — комплектующие, оборудование и так далее. Очевидно, и расходы на новые территории повлияли, и цена на российскую нефть, которая повлияла на курс рубля», — перечислил Аксаков факторы, повлиявшие на происходящее в последнее время снижение курса рубля.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина связала снижение курса национальной валюты с проблемами во внешней торговле, то есть падением экспорта при росте импорта в денежном выражении. Курс евро утром 6 июля подходил к 102 рублям, а доллар достигал 93,5 рубля.

Ключевая ставка в России находится на уровне 7,5 процента годовых с сентября 2022 года. В последний раз решение оставить ее на той же отметке Банк России озвучил 9 июня 2023 года. Повышение ставки на предстоящем заседании совета директоров ранее допустил зампред организации Алексей Заботкин. Объяснил он это смещением баланса рисков в «проинфляционную сторону».