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10:57, 6 июля 2023Экономика

Набиуллина объяснила ослабление рубля

Глава ЦБ Набиуллина объяснила ослабление рубля проблемами внешней торговли
СюжетКурс доллара:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Нынешнее ослабление рубля связано с проблемами во внешней торговле, то есть падением экспорта при росте импорта в денежном выражении. Таким образом резкий рост курсов доллара, евро и юаней на Финансовом конгрессе Банка России объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

Она напомнила, что текущей положительный счет внешней торговли упал в пять раз по сравнению с пиком прошлого года, так что рубль не мог не отреагировать. Вместе с тем Набиуллина указала, что по-прежнему считает плавающий валютный курс благом, так как он позволяет проще переживать внешние шоки и доказал ранее свою эффективность.

Курс доллара от TradingView

Накануне Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов до минимума с февраля этого года. Несмотря на резкое сокращение выплат по демпферу они остановились на уровне 526,8 миллиарда рублей. В августе Россия намерена дополнительно сократить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки, что может привести к новым локальным минимумам.

На этом фоне курс евро утром в четверг, 6 июля, подошел к 102 рублям, а доллар преодолел отметку 93,5 рубля, что стало новыми максимумами с марта 2022 года. Обе валюты растут более чем на 2,5 процента.

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    Платон Щукин
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